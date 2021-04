Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait à quoi s’en tenir pour Raphaël Varane !

Publié le 2 avril 2021 à 9h15 par T.M.

Cet été, Raphaël Varane pourrait bien quitter le Real Madrid. Et pour s’offrir l’international français, il faudra sortir le chéquier.

Ce jeudi, la presse espagnole a jeté un énorme froid concernant l’avenir de Raphaël Varane au Real Madrid. Alors que le joueur de Zinedine Zidane est sous contrat jusqu’en 2022, il ne serait visiblement pas parti pour prolonger avec la Casa Blanca. Par conséquent, et pour pour éviter un départ libre dans un an, le Real Madrid pourrait mettre Varane sur le marché des transferts. Forcément, cela intéressera de nombreux clubs et un grand favori serait même désigné pour accueillir le champion du monde : le PSG. Cependant, bien que la Casa Blanca ouvrira la porte. À un départ de Raphaël Varane, ce n’est pas pour autant qu’il sera bradé.

70M€ pour Varane !