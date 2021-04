Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bombe lâchée en Espagne sur l’arrivée de Raphaël Varane !

Publié le 1 avril 2021 à 17h30 par T.M.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Real Madrid, Raphaël Varane pourrait finalement ne pas poursuivre l’aventure sous le maillot merengue. Et en Espagne, on annonce ce jeudi que l’avenir du champion du monde s’écrirait… au PSG.

La trêve internationale désormais terminée, Raphaël Varane va donc retrouver son quotidien du Real Madrid. Alors que le défenseur central de Zinedine Zidane sera sur le pont dès ce samedi avec une rencontre face à Eibar, il va également falloir résoudre les questions autour de son avenir. En effet, à l’instar de Sergio Ramos, Varane n’est pas certain de continuer la saison prochaine avec les Merengue. Du moins, il y a une grosse incertitude. La raison ? Le fait que l’ancien joueur du RC Lens soit sous contrat jusqu’en 2022. A l’instar de ce qui peut se passer actuellement avec Kylian Mbappé, Raphaël Varane se retrouve face à un énorme choix à faire pour la suite de sa carrière : soit il prolonge, soit il s’en va. Car pour Florentino Pérez, c’est très clair. Alors que le président du Real Madrid va tenter de prolonger le champion du monde, voulant continuer l’aventure avec lui, si tel n’était pas le cas, le joueur de 27 ans serait alors mis sur le marché des transferts afin de récupérer des liquidités et éviter un départ libre en 2022. Reste à connaitre la position de Raphaël Varane et au sein de la Casa Blanca on pourrait avoir déjà une idée de la réponse…

L’heure est au départ…

A quoi faut-il donc s’attendre pour l’avenir de Raphaël Varane ? Ce jeudi, El Confidencial a fait d’énormes révélations concernant ce feuilleton. Et visiblement, on se dirigerait tout droit vers un départ du joueur de Zinedine Zidane. En effet, comme le révèle le média ibérique, le Real Madrid n’aurait tout simplement aucune nouvelle de la part de Varane à propos d’une prolongation de contrat. Ce qui rapprocherait par conséquent le défenseur central du départ puisque les Merengue n’auraient pas l’intention de le laisser partir et le placeront donc sur le marché cet été.

