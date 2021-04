Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta face à une énorme mission pour recruter Haaland !

Publié le 4 avril 2021 à 11h30 par T.M.

Recruter Erling Braut Haaland, Joan Laporta en rêverait. Toutefois, pour le président du FC Barcelone et le club catalan, cela pourrait bien être un énorme casse-tête. Explications.

Avec Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland est l’autre joueur le plus courtisé du moment. Et pour le buteur du Borussia Dortmund, les prochains mois risquent d’être animé. Cela a d’ailleurs déjà commencé à bouger et le FC Barcelone a été le premier à dégainer. En effet, il y a quelques jours, Mino Raiola et le père d’Erling Braut Haaland se sont déplacés en Catalogne pour y rencontrer Joan Laporta et la direction catalane. Une discussion durant laquelle il a été question des modalités d’un futur transfert du Norvégien au Camp Nou. Pour autant, malgré cette réunion, le Barça ne crierait pas victoire trop rapidement. En effet, chez les Blaugrana, on a tenu à démentir le fait que Mino Raiola avait assuré que cela se jouerait seulement entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Les clubs de Premier League seraient donc toujours en course pour Haaland et seraient très dangereux notamment grâce à leur puissance financière. Et c’est d’ailleurs cet aspect économique qui pourrait poser problème à Joan Laporta.

Comment réaliser une telle opération ?