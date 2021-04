Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait avoir une ouverture pour Harry Kane !

Publié le 3 avril 2021 à 23h15 par A.D.

Le PSG et le FC Barcelone seraient à la lutte pour le recrutement de Harry Kane. Alors qu'il ne voudrait en aucun cas laisser filer son numéro 10, Tottenham devrait faire tout son possible pour bloquer son départ. Toutefois, dans le cas où l'international anglais faisait pression pour partir, il pourrait obtenir gain de cause.

Le Barça voudrait à tout prix s'offrir les services d'Erling Haaland. Toutefois, cette opération serait très difficile à boucler pour Joan Laporta. Dans cette optique, le nouveau président du FC Barcelone aurait huit alternatives en tête en cas d'échec avec Erling Haaland. Selon les dernières informations de Mundo Deportivo , le club catalan penserait à Sergio Agüero, Harry Kane, Lautaro Martinez, Memphis Depay, Romelu Lukaku, Paulo Dybala, Alexander Isak et Darwin Nunez en options de secours pour Erling Haaland. Et en ce qui concerne le buteur de Tottenham, le Barça serait en concurrence avec le PSG.

Harry Kane serait maitre de son destin