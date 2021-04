Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Entre Messi et Haaland, Guardiola a tranché !

Publié le 4 avril 2021 à 9h00 par D.M.

Longtemps annoncé sur les traces de Lionel Messi, Manchester City aurait d’autres priorités aujourd’hui et notamment celle de mettre la main sur Erling Braut Haaland.

Le prochain mercato estival promet d’être excitant puisque de nombreux joueurs de classe mondiale ne sont pas certains de rester au sein de leur équipe. Proche d’un départ lors du dernier mercato estival, Lionel Messi devrait encore faire parler de lui. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone, l’attaquant argentin n’a toujours pas allongé son bail, mais devrait prochainement recevoir une offre de prolongation de son président, Joan Laporta. Le PSG est annoncé sur les traces de Lionel Messi et pourrait profiter de la moindre ouverture dans ce dossier. Longtemps annoncé sur les traces de la Pulga , Manchester City aurait d’autres objectifs.

Manchester City privilégierait la piste Haaland