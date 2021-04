Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une date est fixée pour la décision de Lionel Messi !

Publié le 3 avril 2021 à 21h15 par B.C.

Alors que Joan Laporta devrait prochainement approcher Lionel Messi pour le convaincre de prolonger son contrat avec le FC Barcelone, l’attaquant argentin ne devrait pas donner sa réponse définitive dans l’immédiat.

Désireux de changer d'air l’été dernier, Lionel Messi est finalement resté au FC Barcelone, sans pour autant prolonger son contrat. L’Argentin sera donc libre de partir à l’issue de la saison, et aucune prolongation n’est encore d’actualité pour lui. Pourtant, Joan Laporta a fait de ce dossier une priorité et préparerait actuellement son offre pour convaincre Messi de rester. Le PSG et Manchester City restent de leur côté à l’affût, et rêveraient de pouvoir s’attacher ses services durant le mercato. Alors que la décision de Lionel Messi est attendue, il va falloir se montrer patient.

Décision à l’issue de la saison pour Messi ?