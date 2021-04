Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Raiola plante le décor pour Haaland !

Publié le 4 avril 2021 à 10h00 par Th.B.

Le FC Barcelone semble déjà avoir initié les premiers contacts avec le clan Erling Braut Haaland via son agent Mino Raiola. Néanmoins, le feuilleton n’en serait qu’à son prélude. Explications.

Cette semaine a été un tournant pour le feuilleton Erling Braut Haaland. En effet, au cours de la journée de jeudi, Mino Raiola et Alf-Inge Haaland qui sont respectivement agent et père de l’attaquant du Borussia Dortmund, se sont rendus à Barcelone et à Madrid afin de rencontrer les dirigeants du Barça et du Real Madrid. C’est du moins l’information que Mundo Deportivo a communiqué dans la foulée en soulignant que le plan de Mino Raiola était de rassembler le maximum d’informations sur la volonté de chacun des deux clubs au sujet d’un potentiel transfert d’Haaland. Raiola serait attendu en Angleterre afin de s’entretenir avec quatre clubs de Premier League. Néanmoins, la partie ne ferait que commencer.

Des discussions simplement formelles de Raiola ?