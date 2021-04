Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier à 120M€ décanté grâce à... Koeman ?

Publié le 4 avril 2021 à 9h30 par K.V.

Outre le dossier Haaland, le FC Barcelone ferait également les yeux doux à Romelu Lukaku. Heureux du côté de l'Inter, l'attaquant Belge pourrait se laisser convaincre si Ronald Koeman reste en poste.

Au cours des deux dernières périodes de mercato, le FC Barcelone a tenté de renforcer son secteur offensif, en vain. Et pour cause, la crise liée au coronavirus a mis à mal les finances du club, qui n'a pas pu se permettre de recruter Memphis Depay ou encore Lautaro Martinez. Cet été, la problématique sera sans doute la même pour le Barça, qui souhaite mettre le paquet sur un attaquant, mais qui pourrait être limité financièrement. En cas d'échec dans le dossier Erling Haaland, Joan Laporta pourrait bel et bien miser sur Romelu Lukaku, pour le plus grand plaisir de Ronald Koeman, fervent admirateur du joueur. Mais pour cela, il faudrait que le Barça dépense entre 120 et 130M€ selon le journaliste du Guardian et de Sky Sport Fabrizio Romano. À moins que...

Lukaku prêt à rejoindre le Barça pour... Koeman ?