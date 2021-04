Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman a pris une décision radicale pour Agüero !

Publié le 3 avril 2021 à 22h30 par A.D. mis à jour le 3 avril 2021 à 22h33

Pour renforcer son attaque, Ronald Koeman aurait fait d'Erling Haaland sa grande priorité. En cas d'échec sur ce dossier, le coach du Barça serait prêt à se jeter sur Romelu Lukaku, mais pas sur Sergio Agüero.

Depuis le départ de Luis Suarez, le Barça s'activerait pour recruter un nouvel avant-centre. Lors des deux dernières fenêtres de transferts, le club catalan aurait souhaité dénicher l'héritier de Luis Suarez. Toutefois, il n'est pas parvenu à mener à bien cette mission, et ce, à cause de la crise liée au coronavirus. Bien décidé à y remédier cet été, le Barça aurait dressé une liste d'attaquants longue comme le bras en vue du prochain mercato estival. Selon les dernières informations de Mundo Deportivo , Joan Laporta aurait fait d'Erling Haaland sa grande priorité et aurait plusieurs alternatives en cas d'échec sur ce dossier. A en croire le média espagnol, le nouveau président du Barça aurait huit pistes de secours au total : Sergio Agüero, Harry Kane, Lautaro Martinez, Memphis Depay, Romelu Lukaku, Paulo Dybala, Alexander Isak et Darwin Nunez. Et Ronald Koeman aurait déjà tranché pour deux de ces cibles.

Ronald Koeman ne voudrait pas de Sergio Agüero