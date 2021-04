Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier à 120M€ se complique pour Laporta !

Publié le 3 avril 2021 à 0h30 par A.D.

En cas d'échec avec Erling Haaland, le FC Barcelone envisagerait de se tourner vers Romelu Lukaku. Alors que le buteur belge serait heureux à l'Inter, il n'y aurait rien d'avancé pour un transfert vers le Barça.

Orphelin de Luis Suarez, parti à l'Atlético l'été dernier, le Barça n'a pas encore réussi à dénicher son successeur. Lors des deux dernières fenêtres de transferts, le club catalan aurait souhaité s'offrir Memphis Depay ou Lautaro Martinez. Toutefois, la direction du FC Barcelone a manqué de moyens financiers à cause de la crise liée au coronavirus. Bien décidé à mettre le paquet l'été prochain, Joan Laporta espérerait s'offrir Erling Haaland, mais en cas d'échec sur ce dossier, il pourrait finalement miser sur Romelu Lukaku. Toutefois, ce dossier pourrait être compliqué à boucler.

Lukaku et l'Inter heureux ensemble, mais...