Mercato - Barcelone : Neymar, Laporta... Tous les feux sont au vert pour Lionel Messi !

Publié le 4 avril 2021 à 12h30 par Dan Marciano

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi pourrait prochainement rencontrer son président afin d’évoquer son avenir. Et pour André Cury, recruteur à l’origine de l’arrivée de Neymar en Catalogne, l’Argentin devrait signer un nouveau contrat avec la formation blaugrana.

Lionel Messi a polarisé l’actualité footballistique lors du dernier mercato estival. Présent au FC Barcelone depuis son adolescence, l’attaquant argentin avait envoyé un burofax aux dirigeants de l’époque afin d’officialiser ses envies de départ. Un feuilleton qui s’est étiré et qui s’est terminé sur un statu quo , le joueur ne souhaitant pas entrer en conflit avec son club de cœur. Mais la question de son avenir au FC Barcelone revient au premier plan. Sous contrat jusqu’en juin prochain, Lionel Messi aura le choix entre prolonger son bail avec le club catalan ou alors rejoindre une équipe étrangère. Comme indiqué par Mundo Deportivo ce dimanche, le PSG et Manchester City resteraient à l’affût. Président du FC Barcelone depuis seulement quelques jours, Joan Laporta va prendre ce dossier à bras-le-corps et passer à l’action dans les prochains jours.

Laporta va passer à l'action pour Messi

« Quoi qu'il décide, nous respecterons son choix, mais nous essaierons de le conserver. Il est le meilleur joueur de l'histoire. Leo, je suis désolé d'en parler ici en public, mais tu sais que j'ai énormément d'estime pour toi et que le Barça t'aime. Si ce stade était plein pendant les matches en ce moment, je suis sûr que tu ne pourrais pas partir. La pandémie nous a fait du mal dans bien des domaines » avait confié Joan Laporta lors de son investiture. Le président n’a jamais caché son envie de conserver Lionel Messi, malgré les difficultés économiques de son équipe. Selon les informations d’ As , les deux parties devraient prochainement se rencontrer avec l’espoir de trouver un terrain d’entente. L’attaquant argentin prêtera une attention particulière au projet sportif. Le joueur voudrait remporter au moins une Ligue des champions avant la fin de sa carrière et espère que son président lui proposera un projet ambitieux. C’est dans cette optique que Joan Laporta souhaiterait recruter Erling Braut Haaland. Par ailleurs, le président catalan aurait l’intention de lui proposer un contrat à vie, afin de préserver le lien qui unit le joueur et son club de toujours. A en croire le média espagnol, la réponse de Lionel Messi pourrait être donnée plus tôt que prévu, avant la fin du championnat espagnol le 23 mai prochain.

