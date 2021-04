Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Raiola, Premier League... La grosse mise au point du Barça pour Haaland !

Publié le 4 avril 2021 à 11h00 par T.M.

Pour Erling Braut Haaland, le FC Barcelone devrait avoir son mot à dire cet été. Toutefois, concernant le Norvégien, le club catalan a tenu à remettre les choses dans leur contexte.

Ça y est, la bataille est lancée pour Erling Braut Haaland. Cet été, le Borussia Dortmund devrait être sollicité de tous les côtés pour le Norvégien et les grandes manoeuvres ont déjà débuté. En effet, il y a quelques jours, Mino Raiola, agent de Haaland, et le père de l’attaquant de 20 ans, se sont rendus à Barcelone pour rencontrer Joan Laporta puis à Madrid pour discuter avec la direction merengue. Et prochainement, c’est en Angleterre que le clan Haaland devrait se rendre pour négocier avec les prétendants de Premier League à l'instar de Chelsea ou Manchester City.

Le Barça ne crie pas victoire trop vite !