Mercato - Real Madrid : La grosse annonce de Dortmund sur l'avenir d'Haaland !

Publié le 3 avril 2021 à 18h30 par Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland affole l'Europe. Conscient de la situation, Mino Raiola aurait débuté son tour d'Europe afin de rencontrer les prétendants de la pépite norvégienne. Alors qu'il risque de perdre Erling Braut Haaland cet été, le Borussia Dortmund campe sur ses positions. Interrogé sur le feuilleton Haaland, Sebastian Kehl, directeur général du club du BVB, a affirmé son intention de conserver son protégé la saison prochaine.

Alors qu'il a éclaboussé de sa classe le championnat autrichien avec le RB Salzbourg, Erling Braut Haaland s'est retrouvé dans le viseur des plus grosses écuries, dont le Real Madrid, la saison dernière. Plutôt que de rejoindre l'un des meilleurs clubs d'Europe, la pépite norvégienne a préféré signer au Borussia Dortmund en janvier 2020. De cette manière, Erling Braut Haaland peut emmagasiner du temps de jeu et parfaire sa progression. Et il semblerait que ce choix paye déjà. En effet, le jeune talent de 20 ans enchaine les performances XXL depuis son transfert à Dortmund. Ce qui n'a pas échappé aux plus grosses cylindrées européennes, qui s'arracheraient Erling Braut Haaland. Sachant que son poulain est très courtisé, Mino Raiola aurait décidé de prendre les choses en main. Accompagné du père du joueur, Alf-Inge Haaland, l'agent influant a lancé son tour d'Europe ce jeudi pour aller à la rencontre des prétendants d'Erling Haaland. Pour commencer son voyage à travers le continent, Mino Raiola a posé ses valises à Barcelone, puis à Madrid, et ce, pour entamer les pourparlers avec le Barça et le Real.

«Notre position est claire : nous planifions avec Erling»

Conscient de la situation, le Borussia Dortmund a tenu à mettre les choses au clair dans la foulée. Lors d'un entretien accordé à Sky Sport Deutschland , Michael Zorc a tenu à faire passer un message clair sur le feuilleton Haaland ce jeudi. « Hier (mercredi), j'ai parlé à Mino Raiola. Nous avons clairement indiqué nos intentions » , a simplement lâché le directeur sportif du BVB. Après Michael Zorc, Sebastian Kehl a également pris la parole ce samedi après-midi. Et le directeur général du club du Borussia Dortmund a expliqué clairement qu'il ne comptait pas laisser filer Erling Braut Haaland cet été.

«Nous avons eu une très bonne conversation avec Mino et son père»