Mercato - Barcelone : Déjà un abandon pour Haaland ?

Publié le 4 avril 2021 à 6h30 par Th.B.

Erling Braut Haaland fait tourner la tête des plus grands clubs européens. Cependant, Chelsea pourrait décider de se retirer de l’opération pour des raisons financières.

Le feuilleton Erling Braut Haaland a franchi un pallier cette semaine et plus particulièrement à compter de jeudi. En effet, Mino Raiola et Alf-Inge Haaland se sont rendus en Espagne dans l’optique de rencontrer les dirigeants du FC Barcelone et du Real Madrid. Une tournée en Angleterre semble également être programmée à en croire différents médias. Néanmoins, il se pourrait que Chelsea soit largué par les deux géants espagnols ou encore les deux clubs de Manchester dans la course à la signature d’Haaland. Dans l’esprit de l’entraîneur des Blues Thomas Tuchel, la question d’une nouvelle grosse activité du club londonien sur le marché devrait se poser.

« Sommes-nous capables d'acheter et le voulons-nous ? Donc la situation n'est pas claire et donc pour moi »