Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà les deux joueurs ciblés pour remplacer Mandanda !

Publié le 4 avril 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que Steve Mandanda se rapproche de la fin de sa carrière, l’OM voudrait attirer un numéro un bis dès cet été pour assurer sa succession. Et deux pistes bien définies seraient à l’étude en interne…

Même s’il a été prolongé l’été dernier jusqu’en juin 2024 par l’OM, Steve Mandanda se rapproche inexorablement, à 36 ans de la fin de sa carrière. Du coup, Pablo Longoria serait déjà en train d’anticiper le départ à la retraite du légendaire gardien marseillais et voudrait recruter un nouveau 1 bis dès cet été à l’OM pour épauler Mandanda et se tenir prêt à passer titulaire indiscutable le moment venu. La presse allemande a récemment fait état d’un intérêt du président phocéen pour Alexander Nübel (24 ans), le deuxième gardien du Bayern Munich. Mais ce n’est pas tout…

Nübel ou Lafont vers l’OM ?

Ces dernières semaines, le nom d’Alban Lafont a régulièrement été associé à l’OM, d’autant que le gardien appartenant à la Fiorentina ne restera pas au FC Nantes au terme de son prêt cet été. Comme l’a indiqué L’Equipe samedi, les Canaris ne lèveront certainement pas l’option d’achat fixée à 7,5M€, et Lafont n’entre pas non plus dans les plans de la Fiorentina pour l’avenir. En clair, l’OM aura le champ libre cet été. Reste à savoir qui d’Alexander Nübel ou Alban Lafont sera recruté pour succéder à Mandanda…