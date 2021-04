Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une grosse réponse du Real Madrid !

Publié le 4 avril 2021 à 5h00 par T.M.

Depuis de longs mois désormais, il est annoncé que Leonardo est un grand fan de Vinicius Jr, cherchant à le faire venir au PSG. Mais cela serait sans compter sur le Real Madrid…

A en croire les différents échos en provenance d’Espagne, Kylian Mbappé n’aurait pas envie de prolonger avec le PSG et par conséquent, cela le rapprocherait d’un départ cet été. Dans cette situation, tous les regards se tournent vers le Real Madrid. Toutefois, alors que les finances merengue ne sont pas au top, pour faire baisser le prix du Français, la solution pourrait être d’inclure un joueur dans l’opération Mbappé. Et visiblement, au PSG, Leonardo n’aurait qu’un seul nom à la bouche : Vinicius Jr. Le Brésilien pourrait-il alors faire le chemin inverse de Kylian Mbappé ?

Pas de départ au programme ?