Mercato - PSG : Mbappé surclassé par Haaland ? La réponse !

Publié le 3 avril 2021 à 14h45 par A.C.

Sans prolongation de de contrat, Kylian Mbappé pourrait bien quitter le Paris Saint-Germain cet été.

Si pour Neymar tout va pour le mieux, comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, Leonardo fait face à un problème avec Kyian Mbappé. Ce dernier ne semble pas pressé de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, qui se termine en juin 2022. Ainsi, un départ pourrait être envisagé lors du prochain mercato estival, avec le Real Madrid ou encore Liverpool prêts à faire des folies pour arracher Mbappé au PSG. Mais le Français n’est pas le seul jeune talent à affoler le marché.

Le Real Madrid ne fera de folies que pour Mbappé

Erling Haaland, de deux années plus jeune que Kylian Mbappé, serait également dans le viseur de Liverpool et du Real Madrid. La presse espagnole a d’ailleurs beaucoup parlé de l’attaquant du Borussia Dortmund ces derniers jours. A Madrid, on semble toutefois avoir les idées claires. Avec les montants évoqués récemment pour Haaland, allant de 150 à 175M€, le Real Madrid se serait montré claire : un tel effort ne sera fait que pour un seul joueur, qui serait donc Mbappé. La star du Paris Saint-Germain semble en effet être une véritable obsession du président Florentino Pérez.