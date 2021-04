Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences de Kehrer sur son arrivée à Paris !

Publié le 3 avril 2021 à 15h15 par D.M.

En août 2018, Thilo Kehrer prenait la décision de quitter Schalke 04 et de rejoindre le PSG. Le joueur allemand est revenu sur cette décision et ne regrette aucunement son choix.

En 2018, le PSG s’était fixé comme priorité de recruter un défenseur central. Directeur sportif du PSG à cette époque, Antero Henrique avait activé plusieurs pistes en Bundesliga et notamment celle menant à Jérôme Boateng. Finalement, le joueur est resté au Bayern Munich, mais un autre défenseur allemand à posé ses valises à Paris. Joueur de Schalke 04, Thilo Kehrer avait été recruté pour 37M€. Sous contrat jusqu’en 2023 avec l’équipe de la capitale, le joueur allemand est revenu sur sa décision de quitter l’Allemagne et de rejoindre le PSG.

« Je voulais sortir de ma zone de confort »