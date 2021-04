Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offre légendaire transmise par Laporta à Messi ?

Publié le 4 avril 2021 à 12h00 par D.M.

Afin de convaincre Lionel Messi de rester au FC Barcelone, Joan Laporta pourrait lui proposer un contrat à vie, à l'instar de celui reçu par Andres Iniesta en 2017.

Joan Laporta va passer à l’action pour Lionel Messi. Elu président du FC Barcelone, l’homme de 58 ans devrait prochainement s’entretenir avec l’attaquant argentin afin d’évoquer la question de son avenir. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le club catalan, le joueur de 33 ans s’interrogerait toujours sur la suite de sa carrière, alors que le PSG et Manchester City continueraient de lui faire les yeux doux. Comme annoncé par AS , les deux hommes pourraient se rencontrer dans les prochains jours et une décision pourrait être prise avant la fin du championnat espagnol, le 23 mai prochain.

Un contrat à vie proposé à Messi