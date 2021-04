Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une destination à écarter pour l'avenir de Sergio Agüero !

Publié le 4 avril 2021 à 14h45 par D.M.

Annoncé du côté du FC Barcelone ou encore du PSG, Sergio Agüero ne prendra pas la direction de Manchester United comme l’a indiqué Ole Gunnar Solskjaer.

Arrivé à Manchester City en 2011, Sergio Agüero va donner une nouvelle trajectoire à sa carrière. Le club anglais a officialisé le départ de l’international argentin à la fin de la saison. Passé par l’Atlético, le joueur de 32 ans pourrait retourner en Espagne. Selon Mundo Deportivo , Agüero serait une cible de Joan Laporta, qui devra affronter la concurrence du PSG. Comme annoncé par Foot Mercato , Leonardo a approché l’attaquant et lui aurait même transmis une première offre. Agüero devrait annoncer sa décision dans les prochaines semaines, mais une chose est sûre, il ne rejoindra pas Manchester United.

Solskjaer ferme la porte à Agüero