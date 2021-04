Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Ce joueur de Kombouaré qui valide totalement son arrivée !

Publié le 4 avril 2021 à 14h15 par K.V.

Même si le FC Nantes pointe à la 19e place du classement, l'arrivée d'Antoine Kombouaré a apporté un nouveau souffle aux Canaris. C'est en tout cas ce qu'a confié Jean-Charles Castelletto.

Le 11 février dernier, Antoine Kombouaré était nommé sur le banc du FC Nantes en lieu et place de Raymond Domenech par Waldemar Kita. Depuis, la saison des Canaris ne s'est pas vraiment améliorée, si ce n'est cette surprenante victoire face au Paris Saint-Germain (2-1) à la mi-mars. Malgré cela, le FC Nantes pointe encore à l'avant-dernière place du championnat, à un point du premier non-relégable. Pour autant, Antoine Kombouaré a tout de même apporté beaucoup aux Canaris , comme l'a confié Jean-Charles Castelletto.

« Le fait de changer d’entraîneur nous a fait du bien »