Mercato - Barcelone : Ce joueur du Barça prend position pour l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 4 avril 2021 à 17h00 par K.V.

Restera, ne restera pas ? L'avenir de Lionel Messi est toujours incertain et pourtant, il serait heureux au FC Barcelone. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Oscar Mingueza, son coéquipier.

Alors qu'il arrive en fin de contrat au terme de la saison, Lionel Messi n'est toujours pas fixé sur son avenir. L'Argentin va-t-il rester au FC Barcelone ou va-t-il quitter le club catalan ? Rien n'est fait pour le moment mais, une chose est sûre, tout le monde au Barça travaille pour qu'il prolonge son aventure sous le maillot blaugrana , lui qui est devenu un emblème du club. Pour autant, Lionel Messi n'en demeure pas moins courtisé par Manchester City ou par le Paris Saint-Germain notamment. En attendant une décision de la part de Messi, les déclarations s'enchaînent, comme en témoigne la dernière en date, celle d'Oscar Mingueza.

« Il est heureux de l'équipe. J'espère qu'il restera. »