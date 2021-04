Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Ce joueur de Kombouaré qui monte au créneau pour Domenech !

Publié le 4 avril 2021 à 15h45 par La rédaction

Alors que son passage a la tête du FC Nantes a été de courte durée, Raymond Domenech peut tout de même compter sur le soutien de Jean-Charles Castelletto.

« Le fait de changer d’entraîneur nous a fait du bien. » Dans un entretien accordé au Parisien , Jean-Charles Castelletto s'est exprimé sur le dernier changement d'entraîneur en date au FC Nantes, à savoir l'arrivée d'Antoine Kombouaré à la place de Raymond Domenech. Même s'il avoue que le nouvel entraîneur du club a apporté beaucoup, le défenseur central de 26 ans n'émet aucune critique à l'encontre de Domenech, lui qui a été nommé entraîneur du FC Nantes le 26 décembre dernier et qui a vu son aventure s’arrêter prématurément le 10 février suivant.

« Non, ce n’est pas juste de parler de fiasco avec Domenech »