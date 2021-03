Foot - FC Nantes

FC Nantes : Ce joueur de Kombouaré qui lâche un énorme tacle à Domenech !

Publié le 14 mars 2021 à 12h10 par T.M.

Au FC Nantes, Andrei Girotto a donc connu la méthode de Raymond Domenech. Et le Brésilien n’a pas vraiment été fan.

Depuis le début de la saison, pas moins de 4 entraîneurs se sont succédés sur le banc du FC Nantes. Habitué à changer ses entraîneurs, Waldemar Kita l’a bien montré lors de cet exercice, n’hésitant d’ailleurs à pas à se séparer de Raymond Domenech un mois et demi seulement après son arrivée. Alors que l’ancien sélectionneur de l’équipe de France était censé inverser la spirale négative chez les Canaris, il n’a fait qu’empirer les choses. En effet, sur le banc du FC Nantes, Domenech n’a connu aucune victoire. Antoine Kombouaré est finalement venu le remplacer et avec lui, les choses ont totalement changé, notamment en interne.

« Tout le monde faisait ce qu'il voulait »