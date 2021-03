Foot - FC Nantes

FC Nantes : Kombouaré évoque sur ses retrouvailles avec le PSG

Publié le 12 mars 2021 à 19h25 par B.C.

Ce dimanche, le FC Nantes se déplace sur la pelouse du Parc des Princes pour y affronter le PSG. Légende du club de la capitale, Antoine Kombaouré s'est prononcé sur ces retrouvailles.