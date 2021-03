Foot - FC Nantes

FC Nantes : Diego Carlos revient sur le tacle de Chapron !

Publié le 7 mars 2021 à 14h40 par La rédaction mis à jour le 7 mars 2021 à 14h42

Alors qu'il a quitté le FC Nantes en 2019, Diego Carlos n'oubliera sans doute jamais la fois où il s'est fait tacler par l'arbitre Tony Chapron, comme il l'a récemment confié.