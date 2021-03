Foot - FC Nantes

FC Nantes - Malaise : Un énorme flop de Kita justifie son calvaire !

Publié le 4 mars 2021 à 16h00 par La rédaction

Mis de côté par Antoine Kombouaré au FC Nantes en raison de sa trèa mauvaise forme physique, Jean-Kevin Augustin souffre en réalité d’une forme du Covid-19.

Arrivé libre début octobre du côté du FC Nantes, Jean-Kévin Augustin a connu des premiers mois très compliqués chez les Canaris. Si son arrivée a suscité beaucoup d’interêt chez les supporters, ils ont de quoi être déçu pour le moment par l’apport quasi nul de leur nouvel attaquant. Débarqué en Loire Atlantique sans condition physique, sans préparation, Christian Gourcuff a tenté de lui laisser le temps de revenir en vain, tout comme Raymond Domenech. Antoine Kombouaré, qui a récemment été nommé au poste d'entraîneur, n’a pas mis longtemps avant de prendre des mesures radicales concernant son effectif. L’ex-coach du Paris Saint-Germain a annoncé en conférence de presse que plusieurs joueurs seraient écartés du groupe professionnel jusqu’en fin de saison. Un loft dont fait partie Augustin. Mais que se passe-t-il avec l’attaquant du FC Nantes ?

Augustin souffre du Covid long