FC Nantes : Antoine Kombouaré prêt à tout pour arracher le maintien !

Publié le 26 février 2021 à 14h50 par La rédaction

À quelques heures d'un match crucial pour le maintien, Antoine Kombouaré est revenu sur la situation dans laquelle se trouve le FC Nantes, avec la nécessité de se préparer mentalement à l'idée de devoir se sauver in-extremis.