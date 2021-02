Foot - FC Nantes

FC Nantes : Appiah détaille la méthode Kombouaré !

Publié le 20 février 2021 à 21h40 par La rédaction

Dennis Appiah, joueur du FC Nantes, s’est exprimé au sujet du changement d’entraineur avec le départ de Raymond Domenech et l’arrivée d’Antoine Kombouaré.