FC Nantes - Malaise : Nouvelle révélation surréaliste sur la méthode Domenech !

Publié le 18 février 2021 à 3h30 par A.M.

Le court passage de Raymond Domenech sur le FC Nantes n'aura pas manqué de faire parler. Et pour cause, quelques jours après son départ, de nouvelles révélations continuent de surprendre sur son travail.

Il aura donc tenu un mois et demi et 7 matches pour un bilan de 4 nuls et 3 défaites. En effet, quelques semaines après sa nomination sur le banc du FC Nantes, Raymond Domenech a été démis de ses fonctions, remplacé par Antoine Kombaouré. Et le travail de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France peut laisser dubitatif à l'image de cette anecdote incroyable racontée par le journaliste de 20 Minutes David Phelippeau dans le podcast Sans Contrôle de Ouest-France .

«C'était assez ahurissant»