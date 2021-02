Foot - FC Nantes

FC Nantes - Clash : Halilhodzic dézingue Waldemar Kita !

Publié le 19 février 2021 à 11h00 par La rédaction

Interrogé sur la situation du FC Nantes, Vahid Halilhodzic a lâché ses quatre vérités, dévoilant les mésaventures qui lui sont arrivées alors qu'il était en poste. Un message empli de déception.

Alors que la valse des entraîneurs se poursuit du côté du FC Nantes avec l'arrivée récente d'Antoine Kombouaré - le 4e de la saison, le 18e sous l'ère Waldemar Kita -, que les rumeurs de ventes s'enchaînent et que les Kita sont de plus en plus décriés, certains anciens ne mâchent pas leurs mots sur ce qu'il se passe chez les Canaris . Pour autant, la situation actuelle dans laquelle est plongée le club est plus que critique et tous souhaitent que le maintien puisse être assuré. C'est notamment le cas de Vahid Halilhodzic, ancien entraîneur du FC Nantes entre octobre 2018 et juillet 2019, qui a livré son point de vue sur la crise que traverse le club dans un entretien accordé à L'Équipe . Même s'il soutient Antoine Kombouaré, c'est avec une immense déception que l'actuel sélectionneur du Maroc avoue ne pas comprendre qu'un tel club soit géré de la sorte.

« Ce qui ressortait, c'était de l'improvisation et de l'incompétence à tous les niveaux »