Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Halilhodžić juge les chances de Kombouaré

Publié le 19 février 2021 à 0h00 par A.C.

Vahid Halilhodžić, ancien entraineur du FC Nantes, a commenté l’arrivée d’Antoine Koumbouaré au club.

La situation du FC Nantes est des plus chaotiques. Le club se retrouve en effet dans les bas-fonds de la Ligue 1 et, comme souvent par le passé, il y a eu pas mal de changements au niveau de l’entraineur. La saison a en effet commencé avec Christian Gourcuff, qui a été limogé en décembre après une défaite à domicile face au RC Strasbourg (4-0). Puis est venu, à la surprise générale, Raymond Domenech. Mais l’ancien sélectionneur de l’équipe de France n’a pas eu les résultats escomptés, puisqu’il est arrivé le 26 décembre avant d'être lui aussi limogé, le 11 février dernier. C’est finalement Antoine Kombouaré qui a pris les rênes de l’équipe.

« Je souhaite à Antoine beaucoup de courage »