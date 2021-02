Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Une vente de Waldemar Kita ? La réponse de Kombouaré !

Publié le 18 février 2021 à 17h10 par T.M.

Ces derniers jours, il a été question d’un projet de rachat du FC Nantes monté par Mickaël Landreau. Ce jeudi, en conférence de presse, Antoine Kombouaré a été interrogé sur la question.

Après les entraîneurs, est-ce le propriétaire qui va changer au FC Nantes ? Actuellement, c’est Waldemar Kita qui est aux commandes chez les Canaris, mais d’ici peu, il pourrait possiblement passer la main. En effet, depuis quelques jours, un possible rachat du club nantais a été évoqué. Et c’est notamment Mickaël Landreau, ancien gardien emblématique du FCN, qui serait en train de monter un projet avec différents investisseurs afin de remplacer Waldemar Kita. Sur les bords de la Loire, ce dossier ne manque pas de faire réagir et Antoine Kombouaré, entraîneur du FC Nantes, a notamment été sollicité sur ce feuilleton.

« Je ne sais pas si les Kita sont vendeurs »