Mercato - Barcelone : Joan Laporta reçoit un énorme soutien !

Publié le 18 février 2021 à 23h00 par La rédaction

Le FC Barcelone devrait connaître son nouveau président dans quelques semaines. Et Rivaldo a apporté son soutien à Joan Laporta, candidat à la présidence.

Alors que le FC Barcelone rencontre des difficultés financières et sportives cette saison, le club catalan devrait connaître son président dans les prochaines semaines. L’élection, initialement prévue le 24 janvier, a finalement été reportée au 7 mars en raison de la Covid-19. Les candidats continuent donc de faire campagne pour prendre la succession de Josep Maria Bartomeu et remettre sur pied l'un des clubs les plus mythiques d'Europe. Et Joan Laporta, ancien président du Barça entre 2003 et 2010 et l’un des favoris à la présidence du FC Barcelone, vient de recevoir un soutien de poids.

«Je pense que le club a besoin d’une figure d’un président fort, qui est capable de redonner au club sa place en Europe»