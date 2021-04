Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette révélation fracassante sur le transfert imminent d’Haaland !

Publié le 4 avril 2021 à 13h00 par Th.B.

Sulfureux agent d’Erling Braut Haaland, Mino Raiola se serait mis d’accord avec le Borussia Dortmund lors du transfert du Norvégien à l’hiver 2020 qu’il pourrait quitter le club si une condition était remplie. De bon augure pour le FC Barcelone ?

Alors que la saison et les championnats divers ne sont pas encore terminés, le mercato fait déjà vibrer les plus grands clubs européens. Et un dossier en particulier. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec une clause libératoire fixée à 75M€ qui ne serait active qu’à compter de juin 2022, Erling Braut Haaland pourrait ne pas s’éterniser au Borussia Dortmund. Certes, le directeur sportif du club de la Ruhr a fait passer le message suivant jeudi dans la foulée de la visite de Mino Raiola, son agent, et d’Alf-Inge Haaland, son père, en Espagne pour rencontrer les dirigeants du FC Barcelone et du Real Madrid. « Hier, j'ai parlé à Mino Raiola. Nous avons clairement indiqué nos intentions. Aucun problème quand Alfie et Mino veulent prendre un bain de soleil sur la mer Méditerranée. Je suis détendu car je sais ce que nous voulons ». Malgré la mise au point de Michael Zorc à Sport1 , le Borussia Dortmund ne pourrait avoir d’autre choix que de céder Haaland sur le marché cet été.

Un gentlemen agreement passé entre Raiola et Dortmund pour le transfert ?