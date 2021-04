Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria s’enflamme pour une arrivée de Messi !

Publié le 4 avril 2021 à 19h45 par A.C.

Angel Di Maria, coéquipier de Lionel Messi en sélection, a ouvert grand la porte à son arrivée au PSG.

Il pourrait être l’énorme coup de Leonardo, lors du mercato estival. En fin de contrat, Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone à la fin de la saison et le Paris Saint-Germain l’attend les bras ouverts. Au PSG, il pourrait d’ailleurs retrouver Neymar, son ancien coéquipier au Barça, mais également plusieurs compatriotes. C’est notamment le cas de Leandro Paredes, qui l’a d’ailleurs plusieurs fois appelé à rejoindre le PSG ces derniers mois.

« Messi au PSG ? Ce serait beau ! »