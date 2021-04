Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid, Barça... Une dernière chance pour Dybala ?

Publié le 4 avril 2021 à 18h30 par A.C.

Paulo Dybala semble être à un tournant de sa carrière. L’attaquant de la Juventus pourrait en effet être l’un des grands acteurs du prochain mercato estival, avec plusieurs clubs prestigieux sur ses traces.

Rien ne va plus. La saison avait mal commencé pour Paulo Dybala. Frappé par le Covid-19, l’attaquant a manqué les premières semaines d'Andrea Pirlo à la Juventus. Ensuite, il a été atteint par un virus intestinal, qui l’a encore tenu éloigné plusieurs semaines. De retour en janvier, c’est son genou qui l’a lâché et qui lui a donc encore fait rater des matchs cruciaux pour la Juve, avec notamment le huitième de finale de Ligue des Champions. Tout devait toutefois s’arranger ce samedi, avec le derby face au Torino en Serie A. Dybala devait en effet être l’étincelle de la fin de saison morose de La Vieille Dame ... mais il n’était finalement pas là sur la pelouse du Stadio Olimpico de Turin. La Juventus a en effet décidé de le sanctionner, avec Weston McKennie et Arthur, pour avoir enfreint les règles anti-Covid-19 en vigueur en Piémont lors d’une fête organisé le mercredi précédent.

La rupture de plus en plus proche pour Dybala et la Juve ?

Cet évènement pourrait paraitre anodin, mais il tombe alors que Paulo Dybala et son entourage se cassent les dents sur l’inflexibilité de la Juventus. Par le biais du président Andrea Agnelli, le club a annoncé avoir soumis une offre de prolongation à Dybala et cela depuis plusieurs mois déjà. Aucune réponse n’est arrivée et sans un accord, l’Argentin sera vendu cet été. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain, Manchester City ou encore le FC Barcelone et le Real Madrid, qui apprécieraient le profil de Dybala à en croire Tuttosport . Du côté de Il Corriere dello Sport , on explique d'ailleurs que les relations entre les deux parties se seraient refroidies et le dernier écart de Dybala, n’aurait fait qu’empirer les choses. Un départ semble ainsi inévitable pour La Gazzetta dello Sport , qui assure d’ailleurs que la Juventus préparerait déjà la suite, avec notamment Moise Kean ou Arkadiusz Milik.

