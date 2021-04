Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland ne vas pas sauver Leonardo avec Mbappé !

Publié le 4 avril 2021 à 17h15 par A.C.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé pourrait bien animer le prochain mercato estival.

Il reste un peu plus d’un an de contrat à Kylian Mbappé et du côté du Paris Saint-Germain, on commence à s’affoler. Si pour Neymar une prolongation est bien embarquée, nous vous avons révélé sur le10sport.com que les discussions bloquent pour l’autre star du PSG. Il n’en fallait pas plus pour réveiller l’intérêt du Real Madrid, qui après l’échec de 2017 semble plus que déterminé à recruter Mbappé. Pourtant la presse espagnole a plutôt parlé ces derniers jours d’Erling Haaland, l’autre prodige du football européen.

Le Real Madrid se concentre exclusivement sur Mbappé