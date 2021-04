Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Salaire, Real Madrid… Le clan Haaland monte au créneau !

Publié le 4 avril 2021 à 14h30 par Th.B.

Ces derniers temps, les rumeurs se sont multipliées concernant l’avenir d’Erling Braut Haaland et plus particulièrement par rapport à ses supposées demandes salariales et sportives au Real Madrid notamment. Témoignant de tout cet abattage médiatique, le clan Haaland a mis les choses au clair.

Erling Braut Haaland devrait être sans contestation possible la grande attraction du mercato estival. Ou du moins, l’une d’entre elles. À l’instant T, c’est le flou total en ce qui concerne la prolongation de contrat de Kylian Mbappé qui voit son bail arriver à expiration en juin 2022. Si aucune avancée n’était à noter d’ici cet été, le PSG serait dans l’obligation de vendre au prix fort le champion du monde tricolore pour ne pas le laisser filer libre un an plus tard. En attendant, l’attention est focalisée sur Erling Braut Haaland qui ne cesse de faire parler de lui dans la presse que ce soit pour ses performances sportives ou pour son avenir. Arrivé à l’hiver 2020 au Borussia Dortmund, Haaland disposerait d’un bon de sortie cet été bien que le directeur sportif Michael Zorc ait dressé ce constat jeudi. « Hier, j'ai parlé à Mino Raiola. Nous avons clairement indiqué nos intentions. Aucun problème quand Alfie et Mino veulent prendre un bain de soleil sur la mer Méditerranée. Je suis détendu car je sais ce que nous voulons ». Un message clair en guise de réponse à la présence de Mino Raiola et du père d’Haaland à Barcelone et à Madrid. Ce ne serait qu’un discours de façade selon The Transfer Window Podcast . En effet, lors de son transfert au BvB , Haaland aurait eu la confirmation de ses dirigeants qu’il pourrait s’en aller au bout de seulement une saison pleine s’il faisait monter sa valeur marchande de manière exponentielle. Et en coulisse, la bataille ferait déjà rage pour l’insatiable buteur norvégien de 20 ans.

Haaland ne demanderait pas un salaire colossal

En effet, le FC Barcelone et le Real Madrid ne seraient pas les uniques clubs intéressés par le profil d’Erling Braut Haaland. Le PSG garderait un oeil sur l’attaquant du Borussia Dortmund, à l’instar de Chelsea et de Manchester City qui pousseraient énormément en coulisse selon 90min . Le départ officiel de Sergio Agüero en fin de saison laisse entendre que City investira en conséquence sur le marché afin de trouver un successeur digne de ce nom à El Kun bien que Gabriel Jesus fasse partie intégrante de l’effectif. Mais quoi qu’il en soit, il faudrait sortir le chéquier. D’une part pour convaincre le Borussia Dortmund de lâcher sa pépite pour laquelle le club de Bundesliga demanderait entre 150 est 180M€. Et d’une autre afin de satisfaire les demandes d’Haaland qui seraient exorbitantes financièrement parlant. Certains médias ont en effet fait savoir ces derniers temps que le Norvégien réclamerait à ses courtisans un salaire hebdomadaire de 700 000€. Des rumeurs qui auraient eu le mérite de faire rire les représentants d’Haaland contactés par 90min . Ses véritables demandes salariales resteraient certes inconnues, mais ne se rapprocheraient absolument pas de montants pareils. La volonté d’Haaland serait simple : privilégier le projet sportif du club en question sur le long terme au salaire. Et quand est-il des rumeurs de clubs ?

Haaland ne pousserait pas pour jouer avec Odegaard au Real Madrid