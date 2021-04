Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de Cristiano Ronaldo déterminé par Kylian Mbappé ?

Publié le 4 avril 2021 à 16h30 par Dan Marciano

Cristiano Ronaldo aurait pris la décision de quitter la Juventus pour rejoindre le Real Madrid. Mais au sein du club espagnol, l'attaquant portugais ne semble pas être une priorité.

Erling Braut Haaland, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo… Le mercato estival n’ouvrira ses portes que dans quelques mois, mais la presse espagnole évoque déjà les ambitions énormes du Real Madrid. Discret lors des dernières sessions de transferts, notamment à cause de l’incertitude qui règne en raison de la crise sanitaire, le club espagnol compte bien se renforcer cet été en recrutant un ou plusieurs joueurs de classe mondiale notamment en attaque. Karim Benzema brille cette saison, mais il est bien seul. Ces dernières années, le Real Madrid a multiplié les échecs au poste d’avant-centre, et a besoin d’un véritable buteur. Et une incroyable rumeur est apparue ces dernières semaines.

Ronaldo veut rejoindre le Real Madrid

Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo aurait pris la décision de quitter le club italien à la fin de la saison. Mécontent des derniers résultats de la Vieille Dame , l’attaquant portugais voudrait changer d’air lors du prochain mercato estival et aurait identifié sa prochaine équipe. Annoncé du côté du PSG, le joueur de 36 ans privilégierait un départ vers le Real Madrid, club dont il a porté les couleurs entre 2009 et 2018. Entraîneur de l'équipe merengue, Zinédine Zidane n’avait d’ailleurs pas démenti les informations parues dans la presse : « Y’a-t-il une part de vérité dans les rumeurs d’un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid ? Oui, peut-être. Nous connaissons Cristiano Ronaldo, nous savons qui il est et tout ce qu’il a fait ici. Mais maintenant, il est un joueur de la Juventus et nous devons respecter cela. Il est à la Juve. Y’aurait-il une place pour Cristiano Ronaldo au Real Madrid ? Nous verrons de quoi sera fait l’avenir. J’ai eu la chance de l’entraîner et c’est une chose impressionnante. Mais maintenant, il aide la Juventus » . Mais pour l’heure, Florentino Perez resterait bien silencieux. La direction madrilène aurait demandé à l’entourage de Ronaldo de rester patient. Le président de la Casa Blanca voudrait « voir l’évolution du marché » avant de décider de rapatrier, ou pas, Cristiano Ronaldo. Le Real Madrid attendrait notamment de connaître la décision de Kylian Mbappé.

Entre Ronaldo et Mbappé, Perez a tranché