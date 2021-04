Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce message fort de l’OM sur l’arrivée de Sampaoli !

Publié le 4 avril 2021 à 19h15 par T.M.

Depuis quelques semaines, Jorge Sampaoli est le nouvel entraîneur de l’OM. Un changement dont les effets ne devraient être visibles qu’à partir de la saison prochaine…

Début février, suite à la mise à pied d’André Villas-Boas, Pablo Longoria s’était mis en quête d’un nouvel entraîneur pour l’OM. Et après quelques semaines de recherches, c’est finalement Jorge Sampaoli qui a posé ses valises sur la Canebière. Un choix dont se félicite d’ailleurs le président de l’OM comme il l’a expliqué à Canal+ : « Il pourrait être né ici à Marseille. Je dis toujours que c’est une ville semblable à trois autres dans le monde : Naples, Buenos Aires et Montevideo. En particulier Montevideo et Naples car ce sont des villes portuaires. Sampaoli a compris tout de suite la mentalité de la ville et l’a partagé ».

« Il est encore en phase d’adaptation… »