Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un coup de tonnerre préparé par le clan Thauvin ?

Publié le 4 avril 2021 à 15h15 par T.M.

Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, Florian Thauvin reconsidérerait son avenir. Toutefois, l’entourage du joueur de l’OM ne semblerait pas le voir du même oeil.

Il y a quelques semaines encore, il était quasiment acté que Florian Thauvin allait quitter l’OM à la fin de la saison, quand son contrat aurait expiré. « Il y a encore quelques semaines, la situation de Thauvin était quasiment actée. Il avait envie de partir. Il y avait aussi l’attrait de la prime à la signature. En décembre dernier, il avait même refusé une prolongation de contrat de l’OM avec une légère augmentation de salaire », a d’ailleurs assuré Florent Germain pour RMC . Mais depuis, tout a changé à l’OM avec notamment l’arrivée de Jorge Sampaoli. Et avec l’Argentin en poste, il est de plus en plus question de voir Thauvin prolonger.

Thauvin incité à quitter l’OM ?