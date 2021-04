Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino fait passer un message fort sur l’avenir de Neymar !

Publié le 4 avril 2021 à 13h10 par T.M.

Prolongera, ne prolongera pas ? Les rumeurs sont nombreuses concernant Neymar. Un dossier sur lequel s’est prononcé Mauricio Pochettino.

Actuellement, Neymar est sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG. Mais heureux et épanouit dans la capitale, le Brésilien pourrait poursuivre l’aventure dans la capitale. Selon les informations de Téléfoot , divulguées ce dimanche, Neymar serait d’accord pour s’engager jusqu’en 2026 avec un salaire à ce qu’il perçoit actuellement. Une information qui va cependant à l’encontre de ce qui a été annoncé ce samedi par ARA . Selon le média catalan, le joueur de Mauricio Pochettino aurait mis sa prolongation en stand-by, souhaitant encore et toujours revenir au FC Barcelone.

« Un message important pour nous »