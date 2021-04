Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce fracassante pour l’avenir de Neymar !

Publié le 4 avril 2021 à 10h15 par T.M.

Depuis ce samedi soir, le retour de Neymar au FC Barcelone revient sur la table. Et visiblement, cela serait bel et bien une réalité.

Et c’est reparti pour un tour entre Neymar et le FC Barcelone. Alors qu’il était annoncé que le Brésilien allait prolonger avec le PSG, ce samedi, la presse catalan a révélé un énorme rebondissement. En effet, selon les informations de ARA , le joueur de 29 ans aurait décidé de mettre sa prolongation en stand-by afin d’envisager à nouveau un retour chez les Blaugrana. Un retournement de situation dont Lionel Messi, désormais proche de continuer avec le Barça, serait à l’origine. Et dans la foulée de cette bombe, Gerard Romero est venu confirmer la tendance pour Neymar.

« Il sait que Messi reste à Barcelone »