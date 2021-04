Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kimpembe prend position pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 4 avril 2021 à 11h45 par T.M.

Coéquipier de Kylian Mbappé au PSG, Presnel Kimpembe espère le voir continuer à ses côtés la saison prochaine.

Le feuilleton autour de l’avenir de Kylian Mbappé n’en finit plus de faire parler. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, l’international français doit désormais prendre une grande décision. S’il a la possibilité de signer un nouveau contrat en or avec le club de la capitale, Mbappé pourrait également être dans une position idéale pour s’en aller s’il refuse cette proposition. Afin d’éviter un départ libre, le PSG pourrait ainsi se résoudre à s’en séparer et c’est du côté du Real Madrid qu’il pourrait poser ses valises. Cependant, à Paris, on espère bien continuer l’aventure avec Kylian Mbappé.

Kimpembe s’attaque au cas Mbappé !