Mercato - PSG : Tuchel, Pochettino... Les vérités de Kylian Mbappé !

Publié le 4 avril 2021 à 13h30 par Dan Marciano

Kylian Mbappé est revenu sur le changement d’entraîneur au PSG. L’attaquant a notamment pris la défense de Thomas Tuchel, poussé vers la sortie après une première partie de saison décevante.

La fin d’année 2020 a été agitée au PSG. Les dirigeants parisiens ont tranché dans le vif en se séparant le 24 décembre dernier de Thomas Tuchel. Quelques instants plus tôt, le technicien allemand avait, pourtant, remporté un large succès face au RC Strasbourg au Parc des princes (4-0). Comme indiqué par le 10 Sport en exclusivité, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi avaient pris la décision de se séparer de Thomas Tuchel en raison notamment des résultats décevants de son équipe en Ligue 1, mais aussi en raison de sa méthode qui ne faisait pas l’unanimité en interne. Initialement lié au PSG jusqu’en juin 2021, Thomas Tuchel a, depuis, pris la direction de Chelsea et a été remplacé par Mauricio Pochettino. Une décision radicale pour celui qui avait pourtant atteint la finale de la dernière Ligue des champions.

Mbappé vole au secours de Tuchel

Le PSG avait la possibilité d’écrire l’histoire du football français en étant le deuxième club tricolore à brandir la coupe aux grandes oreilles. Mais finalement le club parisien s’est incliné en finale de Ligue des champions face au Bayern Munich en août dernier (défaite 1-0). La formation de la capitale n’a eu que très peu de temps de repos et a enchaîné très rapidement avec la Ligue 1. Logiquement, une fatigue s’est installée chez les joueurs, ce qui a sûrement eu une incidence sur les résultats décevants de la première partie de saison comme l’a laissé entendre Kylian Mbappé. « Après la finale, on a tout de suite rejoué, on n’était pas bon, on était fatigué. Porter un jugement sur cette période, c’est injuste pour nous et pour l’ancien coach » a confié l’international français dans un entretien accordé à Téléfoot. Malgré tout, le couperet est tombé pour Thomas Tuchel, remplacé donc par Mauricio Pochettino.

« On a changé d’entraîneur, c’est une nouvelle philosophie »