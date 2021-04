Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino refuse les comparaisons avec Tuchel !

Publié le 4 avril 2021 à 4h15 par A.M.

Arrivé sur le banc du PSG pour remplacer Thomas Tuchel en janvier dernier, Mauricio Pochettino estime toutefois que les comparaisons avec l'Allemand en fin de saison ne seraient pas justes.

Entraîneur du PSG depuis le mois de janvier, Mauricio Pochettino a succédé à Thomas Tuchel. Le technicien allemand sortait d'une première partie de saison poussive, mais avait toutefois gagné tous les trophées sur la scène nationale lors du précédent exercice, le tout en atteignant la finale de la Ligue des champions. Par conséquent, s'il ne fait pas aussi bien, Mauricio Pochettino risque de souffrir des comparaisons. Toutefois, il estime que ce serait injuste. Et pour cause, arrivé en cours de saison, l'Argentin n'a pas pu bâtir son effectif.

«Nous sommes arrivés au milieu d’un projet qui n’est pas le nôtre»