Mercato - OM : A 12M€, l'Europe s'arrache déjà Milik !

Publié le 4 avril 2021 à 4h00 par A.M.

Cet été, l'OM sera contraint de vendre Arkadiusz Milik si un club arrive avec une offre de 12M€. Une information qui n'a pas manqué de susciter l'intérêt de nombreux clubs.

Prêté par Naples cet hiver, Arkadiusz Milik sera définitivement un joueur de l'OM cet été. Et pour cause, l'option d'achat incluse dans l'opération était quasiment obligatoire ce qui permettra au club phocéen de conserver l'attaquant polonais pour environ 10M€. Toutefois, il ne devrait pas s'éterniser sur la Canebière. En effet, L'Equipe révélait ces derniers jours qu'une clause permettrait à Arkadiusz Milik de quitter l'OM dès cet été contre une offre de 12M€. Une nouvelle qui n'est pas passée inaperçue.

Plusieurs clubs de retour à la charge ?

Et pour cause, l'opportunité de s'offrir un buteur de 26 ans de la qualité d'Arkadiusz Milik pour 12M€ ne se présente pas tous les jours sur marché. Par conséquent, plusieurs clubs pourraient sauter sur l'occasion, à commencer par ceux qui sont intéressés depuis longtemps par l'attaquant polonais. Mais lorsqu'il était à Naples, son prix était bien plus important, puisqu'Aurelio De Laurentiis se montrait très gourmand. Ainsi selon les informations des médias italiens et espagnols, la Juventus, l'AS Roma, le Séville FC ou encore l'Atlético de Madrid, qui ont tous tenté par le passé de recruter Arkadiusz Milik, pourraient revenir à la charge cet été.