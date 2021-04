Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un grand danger de retour au premier plan pour Milik !

Publié le 2 avril 2021 à 16h10 par A.M.

Alors que L'Equipe a révélé qu'Arkadiusz Milik disposait d'une clause lui permettant de partir cet été pour 12M€, l'Atlético de Madrid pourrait en profiter pour revenir à la charge.

Arrivé sous la forme d'un prêt avec option d'achat cet hiver, Arkadiusz Milik devrait bien être définitivement s'engager à l'OM cet été. Mais pour combien de temps ? La question a le mérite d'être posée puisque L'Equipe a divulgué le montage réalisé par Pablo Longoria et explique que certes le Polonais s'engagera à l'OM en fin de saison pour environ 10M€, mais il dispose d'une clause qui lui permettra de partir dans la foulée contre un chèque de 12M€. Une situation qui ne passe pas inaperçue sur le marché.

L'Atlético pourrait revenir à la charge pour Milik