Mercato - OM : L’avenir de Valère Germain est déjà tout tracé !

Publié le 2 avril 2021 à 15h10 par G.d.S.S.

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat avec l’OM en juin prochain, Valère Germain n’a pas été approché par sa direction pour une prolongation. Et il envisage déjà un nouveau challenge à l’étranger…

Le 8 janvier dernier, en conférence de presse, Valère Germain indiquait clairement qu’il n’avait aucune nouvelle de l’OM concernant une éventuelle prolongation de son contrat et qu’il pouvait envisager un départ libre à l’étranger en fin de saison : « Je suis en fin de contrat, je n'ai pas reçu d'offre de la part de l'OM, ni d'autres clubs. Pourquoi pas rester ici ? J'aimerais aussi découvrir un autre pays avant la fin de ma carrière pour découvrir une culture différente et apprendre une autre langue », confiait l’attaquant de l’OM. Une tendance qui semble plus que jamais se confirmer si l’on en croit les révélations de L’Equipe ce vendredi.

Germain va quitter l’OM… pour l’étranger ?

Selon le quotidien sportif, l’OM n’aurait en effet aucunement l’intention de prolonger Valère Germain va s’apprête donc à partir gratuitement en juin prochain. L’ancien Monégasque, âgé de 30 ans, envisagerait bel et bien d’aller relever un nouveau défi à l’étranger. Reste à savoir s’il trouvera preneur sur le marché.